Mysterie: wanneer krijgt een plaats een wit bord met blauwe letters?

Bij het binnenrijden van verschillende plaatsen rondom Dordrecht passeer je soms een wit bord met blauwe letters in plaats van een blauw bord met witte letters. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Willemsdorp. Het gaat hierbij om plaatsen die kleiner zijn dan een dorp, maar zich wel onderscheiden van omliggende plaatsen. Ook wel gehuchten of buurtschappen genoemd, ze bevinden zich buiten de bebouwde kom.

Dorp, gehucht, buurtschap

Wanneer je iets een dorp, gehucht of buurtschap noemt? Die grens is vaag. Duidelijk is wel dat een dorp door de staat erkend is en meerdere voorzieningen heeft. Bij een buurtschap of gehucht kan het enkel om een paar huizen of boerderijen gaan. Vroeger werd de aanwezigheid van een kerk als graadmeter gebruikt om iets een dorp te noemen. Tegenwoordig is ‘een huizengroep in het buitengebied’ een gangbare term voor een buurtschap of gehucht.