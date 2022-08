Na 15 jaar schot in enorm recreatieterrein in Sliedrecht? ‘Heel blij, maar we zijn er nog niet’

Opvang duizenden Oekraïense vluchtelin­gen verlengd tot mei: ‘En misschien nog wel langer’

De opvangtermijn van mensen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht, is onlangs verlengd tot mei volgend jaar. En misschien moet deze periode nog wel verlengd worden. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is alvast aan het nadenken over de mogelijkheden. ,,Helaas maakt de onveranderd zorgelijke situatie in Oekraïne dat nodig.”

22 augustus