Na de dood van haar man stortte Monique (55) zich op haar passie voor thee en nu is ze theesommelier

Francis (58) sluit haar winkel, zegt de huur op en gaat rondreizen: ‘Ik heb straks alleen nog mijn busje’

Een opheffingsuitverkoop is meestal geen goed nieuws. Hoe anders is dat voor de Dordtse Francis de Mik (58). Ze sluit haar winkel en verkoopt haar hele hebben en houden om over een paar maanden in een klein busje koers te zetten naar het zuiden van Europa. ,,Het is behoorlijk rigoureus eigenlijk.”

22 oktober