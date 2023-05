Na de sloop van het ‘langste gebouw van Nederland’ kwam de spijt

DORDT EIGEN-AARDIG De Vogelbuurt was ooit een voorbeeld­wijk (met huren die gemiddeld 7,88 gulden per week bedroegen)

De eerste portiekflat onderaan aan de Noordendijk is tegen de vlakte. En daarmee is de vernieuwing van de Vogelbuurt weer een stapje verder. De Vogelbuurt is een na-oorlogse wijk. De bouw had nogal wat voeten in aarde.