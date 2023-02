Na dik tien jaar kunnen Dordtenaren straks eindelijk wandelen en fietsen op voormalige stortplaats

Kunstschil­der Kim (32) kroop wekenlang in de huid van Johannes Vermeer: ‘Het was bloed, zweet en tranen’

Toen de Dordtse Kim van den Enden werd gevraagd voor het tv-programma De Nieuwe Vermeer zei ze dat het niet uitmaakte welke verdwenen schilderij zij van de oude meester tot leven zou moeten wekken. Het werd Het tweede straatje. Zondagavond is te zien hoe ze tot haar interpretatie kwam. ,,Het was next level bloed, zweet en tranen.’’