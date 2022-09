Na jaren een nieuwe bestemming voor de oude bioscoop aan de Visstraat: woningen voor starters

Marjan heeft een ‘Ik Zie Je’-bank­je in haar tuin staan: ‘Als je het niet meer ziet zitten kom ik met je praten’

Zaterdag 10 september is het de internationale zelfdodingspreventiedag. Stichting 113 Zelfmoordpreventie draait nu de campagne ‘Ik Zie Je’ en de boodschap wordt uitgedragen op openbare bankjes. In onze regio staat tot nu toe één zo’n bankje met ‘Ik Zie Je’-plaquette. Marjan Dieckman - Dilven (67) uit Hardinxveld-Giessendam bevestigde het op een zitbank in haar voortuin.

12:30