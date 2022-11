Na Robbie Williams en P!nk komt ook Nielson naar Pinkpop

Dat maakt Niels Littooij, zoals de Dordtse artiest in werkelijkheid heet, bekend op Twitter, vergezeld door een glunderende smiley. Hij treedt op zondag 18 juni, de laatste dag van het popfestival in Landgraaf, op. Op het ogenblik toert hij met zijn show Vertrouwd en nieuw door theaters in het hele land. Enkele weken geleden beleefde schouwburg Kunstmin in zijn woonplaats de première van die tournee.

Vorige maand gooide hij hoge ogen met het lied Grijs, dat hij tijdens het Televiziergala samen zong met Jaap Reesema. Op het dak van theater Carré in Amsterdam zongen ze het lied dat Nielson schreef over zijn overleden vriend en neef Nathan. Reesema had het lied eerder al gezongen bij tv-programma ‘Beste Zangers’ en daar veel lof mee geoogst. Het nummer staat nog altijd op nummer 22 in de Top 40.

Het meeste bekend is Nielson natuurlijk van hits als Beauty en de brains, Sexy als ik dans, Mannenharten en IJskoud. Dat laatste nummer bereikte op een haar na de eerste positie van de hitlijsten in 2018 en bleef steken op de tweede plek. De laatste jaren is hij met zijn muziek een andere richting in geslagen, waarvan de single Jou om me heen met Tribi het jongste voorbeeld is.

Het totale programma van Pinkpop moet nog bekendgemaakt worden. Naast Robbie Williams, P!nk en Nielson staan in ieder geval ook de Nederlandse hitsensatie Goldband en Madoux op het podium in Limburg.

