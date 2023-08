Na vijf jaar stopt Dordtse Francis met lunchzaak: ‘Ik ga op reis en vriendin neemt het hier over’

Krap bij kas, maar toch op vakantie: op het weiland van boer Evert kon je gratis kamperen

Op vakantie, eropuit en vooral even geen zorgen. Het is voor veel minimagezinnen een onmogelijkheid. Zo aan de dagelijkse sores ontsnappen, kost immers geld. Toch was er voor hen de afgelopen tijd een fijne vakantieplek: pop-upcamping Alblashoeve. ,,Deze week is een pauze van de bureaucratie en van de stress van het zoeken naar een woning.’’