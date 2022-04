Nabestaanden van door agent gedode Tim (27) eisen gerechtigheid: ‘Het is op zijn minst doodslag’

In de woning van Jolande in Oud-Krispijn is het diepe verdriet nog altijd voelbaar. Een kaarsje brandt er elke dag voor Tim. Cilke vertelt terug te verlangen naar het zingen met haar broer. ,,Ik mis alles: zijn aanwezigheid, zijn muziek, zijn grappen, zelfs de ruzies.’’ Dat geldt ook voor zijn vriendin Raisa (20). ,,Ik kon met hem diepe gesprekken voeren. We konden overal over praten.’’