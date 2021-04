Nandi wint talentenjacht Op zoek naar Maria

,,Het is een ongelooflijke close call’’, sprak presentator Frits Sissing. ,,Er is massaal op jullie beiden gestemd, maar op één net iets meer.’’



De van oorsprong Tilburgse Nandi van Beurden mocht daarna als ‘officiële Maria’ haar eerste nummer zingen: Iets waar ik zielsveel van hou uit The Sound of Music. Een droomrol, zo vertelde ze eerder. ,,De rol van Maria is de mooiste vrouwenrol in mijn leeftijdscategorie.’’



Ze weet waar ze over praat. In 2015 studeerde Nandi af aan Fontys als understudy van Maria in The Sound of Music. Sindsdien heeft ze in verschillende grote producties gestaan in Nederland en Duitsland.



De talentenjacht Op zoek naar... keerde na tien jaar terug op televisie. Eerdere edities werden gewonnen door Freek Bartels (Joseph), Noortje Herlaar (Mary Poppins), Tommie Christiaan (Zorro) en Brigitte Heitzer (Evita).