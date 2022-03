‘Natte boef’ verzint bijzondere smoes voor stelen boot, maar wordt toch opgepakt: ‘Betrapt!’

Een man probeerde in de nacht van zaterdag op zondag een boot te stelen in Oud-Alblas. Omwonenden werden ervan wakker en zagen dat hij touwen aan het losmaken was. Toen de man merkte dat hij betrapt was, dook hij het water in om vervolgens de kant op te klimmen en er vandoor te gaan. Maar toen kwam hij de politie tegen.

,,Hier was hij zo van onder de indruk dat hij uit zichzelf in de politieauto ging zitten, met het verhaal dat hij in het water was gevallen terwijl hij bij zijn schapen was gaan kijken”, aldus een van de agenten. ,,Kennelijk had hij zijn schaapjes nog niet op het droge want hij werd aangehouden terzake poging diefstal. Door ons werd ter plaatse een onderzoek ingesteld en de kletsnatte verdachte werd overgebracht naar Dordrecht.” De politie bedankt de oplettende omwonenden.