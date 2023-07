Natuurgidsen Biesbosch toch in staking: ‘We voelen ons als vereniging miskend’

Bizarre vernieling van gaybrapad, onbekenden draaien tegels onderstebo­ven: ‘Verwerpe­lijk en respect­loos’

Raar verhaal in Papendrecht. Daar is afgelopen weekend het regenboogpad vernield. Onbekenden hebben in de middenberm de tegels van het regenboogpad ondersteboven gedraaid, waardoor de kleuren niet meer te zien zijn.