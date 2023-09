Natuurgidsen Biesbosch weer aan het werk

OP DE MAN AF VVGZ’er Scheurwa­ter kijkt uit naar clash met Pelikaan: ‘Al is het voor de beker, het wordt weer een strijd’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit de regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 33-jarige Paul Scheurwater, speler van VVGZ dat zaterdag de immer beladen Zwijndrechtse derby tegen Pelikaan speelt.