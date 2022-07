Nee, dat dobbertje hoefde voor mij niet onder te gaan

Naar die paar werkjes van plaatsgenoot Buddingh’ die nog in mijn boekenkast ontbreken? Naar nog onbekende biografieën van Beatles, Bomans of Beethoven? Ach, het is allemaal niet belangrijk, want steeds weer keer ik huiswaarts met een ‘buit’ aan boeken waar ik niet eens naar op zoek was. Of met niks. Ook goed. Ik zoek om het zoeken… niet om het vinden.