Nee, gewoon een gevalletje ‘eigen schuld, dikke bult’

OVER DE TONG Metropole serveert lokale lekkernij­en ‘met zorg’ bereid: ‘Waterbuf­felk­ro­ket­ten en Gorcumse bieren’

Restaurant Metropole is al jaren een gegeven in de Gorcumse binnenstad. Een bijzonder restaurant, maatschappelijk betrokken. Niet alleen doordat de menukaart vol staat met lekkernijen uit de buurt, des te meer omdat Metropole mensen met een beperking de mogelijkheid biedt om werkend te leren. ,,We maken enorme stappen in het opleiden van cliënten.’’