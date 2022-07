‘Neerlands onafhankelijkheid is in Dordtse Hof gegrondvest’, maar 19 juli 1572 werd geen nationale feestdag

Vorige maand al schreef Dordt Eigen-Aardig over die Eerste Vrije Statenvergadering. In die vergadering in het begin van de Tachtigjarige Oorlog (natuurlijk veel later zo genoemd), in (vermoedelijk) de Statenzaal in het Hof, werd Willem van Oranje weer als stadhouder aangewezen, werd er opgetreden tegen de brute hertog van Alva die door de Spaanse koning Philips II naar de lage landen was gestuurd en werd door de twaalf steden die bij de vergadering in Dordrecht waren, veel geld beschikbaar gesteld voor de legers van Willem van Oranje.