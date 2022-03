Nelly mist een jeu des boules baan in het centrum: ‘Misschien kan de burgemeester ervoor zorgen’

Ambachtse vrouwen met voorkeur­stem­men gekozen

Annelies Dorst-Langerak (SGP-ChristenUnie) is met voorkeurstemmen gekozen in Hendrik-Ido-Ambacht. Hierdoor komt Cees Timmers voorlopig niet in de gemeenteraad. Dat kan weer veranderen op het moment dat zijn partij een wethouder levert. Dan schuift hij een plekje op.

21 maart