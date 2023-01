Nicole verkoopt handgemaakte woonaccessoires, maar niet alle opbrengst houdt ze zelf: ‘Ik wil iets terugdoen’

Maandag vanwege staking geen treinen tussen Dordrecht en Geldermal­sen: ‘Check voor vertrek’

Wie maandag op de stations van Geldermalsen of Beesd op een trein van de MerwedeLingelijn wil stappen, moet er rekening mee houden dat dit niet mogelijk is. Of niet op het gewenste tijdstip. Machinisten van deze treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen doen wellicht mee aan een stakingsdag.

