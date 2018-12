Nielson overweegt deelname aan The Passion in eigen stad

In 2015 werd Nielson al wel gevraagd voor een optreden op het podium van Radio 538 op het Statenplein in Dordrecht. Daar waren de koning en koningin op bezoek voor de eerste editie van Koningsdag nieuwe stijl. Hoewel Nielson toen het randje opzocht met een persoonlijke adressering aan het adres van de koning, was dit optreden een groot succes.



De organisatie van The Passion maakt pas in februari de cast bekend van het evenement, dat miljoenen kijkers trekt. Voor die tijd zwijgt het in alle toonaarden over de rollen van onder andere Judas, Jezus en Maria. Ook Nielson kan hier nog niets over zeggen. ,,Momenteel is er nog niets besloten‘’, zegt hij tegen het lokale huis-aan-huis blad.