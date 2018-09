Nielson brengt zijn nieuwe single uit: IJskoud

Reanimatie­ap­pa­ra­ten worden amper gestolen: 'Een aed hoort niet achter slot en grendel'

13 september Een automatische externe defibrillator (aed) hoort niet achter slot en grendel. Dat zegt Pieter Joziasse, oprichter van het register gestolenaed.nl in een reactie op de gestolen aed uit het Oranjepark in Dordrecht. ,,Een aed is makkelijk te verzekeren tegen diefstal. Bovendien worden ze amper gestolen."