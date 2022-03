Niet alle onveilige verkeerssituaties van top 20 zijn opgepakt, wel minder ongelukken

Het is het Dordtse college van burgemeester en wethouders de afgelopen vier jaar niet gelukt om de hele top 20 van verkeersonveilige plekken aan te pakken, terwijl dat wel in het coalitieakkoord was beloofd.

Toen het nieuwe college van Beter Voor Dordt, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP in mei 2018 aan het roer kwam, werd, naast meer bouwen en meer banen, verkeersveiligheid één van de speerpunten. Er werd onder meer aan de hand van ongevallencijfers een top 20 samengesteld van de verkeerssituaties in de stad die het meest onveilig waren, met de bedoeling om die te verbeteren.

Op- en afritten van de N3

Het is om diverse redenen niet gelukt om al die locaties aan te pakken, zo blijkt uit een overzicht dat naar de gemeenteraad is gestuurd. In zestien gevallen is dat wel gelukt of gaat dat dit jaar lukken, schrijven burgemeester en wethouders (B en W) aan de Dordtse politiek. Eén van de meest in het oog springende plekken is de situatie bij de op- en afritten van de N3 op de Staart. De aanpak daarvan staat in een later stadium op het programma.

De kruisingen op de rode stippen moeten nog aangepakt worden, bij de gele gebeurt dat dit jaar en de groene locaties zijn al veranderd.

Dat geldt ook voor de aansluiting van het parkeerterrein van de supermarkten Aldi en Jumbo aan de Merwedestraat. Daar zou eigenlijk een verkeerslicht moeten komen, maar het is nog niet gelukt om overeenstemming te bereiken met de grondeigenaar. Daar is zelfs sprake van onwil, schrijven B en W, dus de vraag is of dat überhaupt kans van slagen heeft.

Het is evenmin gelukt om de kruising Talmaweg-Galileïlaan (Crabbehof) te verbeteren en dat geldt ook voor het kruispunt van de Korte Breestraat- Visstraat in het centrum. De andere noteringen in de top 20 zijn wel opgepakt of dat gebeurt in de loop van dit jaar.

Minder verkeersongevallen

Het aantal verkeersongevallen in de stad is de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen, blijkt verder uit gemeentelijke cijfers. In 2018 ging het nog om 816 incidenten, vorig jaar was dat gedaald naar 588. Niet duidelijk is echter of die afname te maken heeft met de aanpak van de afgelopen vier jaar.

