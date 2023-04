Niets lijkt de bouw van het Huis van Stad en Regio in Dordrecht nog in de weg te staan

Voetbal Totaal Code Oranje in Maassluis en Zwarte Pijl is ongeslagen status kwijt: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Excelsior Maassluis moet door de vierde nederlaag op een rij uitkijken voor nacompetitie in de tweede divisie. Dit geldt ook voor Spijkenisse, Zwaluwen en SC Feyenoord in de vierde divisie. Na veertien zeges en zeven gelijke spelen is Zwarte Pijl haar ongeslagen status en koppositie in 3C kwijt. Wat gebeurde er nog meer op de velden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.