Nietsvermoedende man uit woning gered nadat buren rookmelder horen

De bewoner had dat niet in de gaten. Ook merkte hij niet dat zijn rookmelder af ging. Buren merkten dat wel en waarschuwden de brandweer. Vervolgens pakten ze een ladder om de woning binnen te gaan. Daar slaagden ze er in het gas uit te draaien. De buurman zagen ze niet, maar ze durfden niet verder de woning in te gaan.