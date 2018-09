Nieuw bord moet overlast drones in Kinderdijk terugdringen

BvD wil maatrege­len tegen drugsover­last: 'Zorgelijk dat dealen bijna geaccep­teerd is'

Beter Voor Dordt (BVD) doet in een brief aan burgemeester Wouter Kolff een beroep om op te treden tegen drugsoverlast. ,,Voor het einde van het jaar moet er een plan van aanpak zijn om het drugsdealen rond en in scholen, sportverenigingen, bij schoolfeesten, winkelcentra en op straat tegen te gaan'', zegt David Schalken (BVD).