Nieuw! Charlotte opende haar winkel met alles voor (toekomstige) ouders en kinderen

De winkel is klein maar fijn! Zodra je het pandje binnenstapt, zie je een combinatie van natuurlijke en kleurrijke kleuren. “Ik doe de inkopen samen met mijn moeder. Zelf kies ik altijd voor stoere kleding met neutrale tinten. Mijn moeder wordt juist aangetrokken door jurkjes, glitters, ruches en vrolijke kleuren. We vullen elkaar perfect aan”, vertelt Charlotte.

Gender reveal en babyshower artikelen

Op dit moment kun je baby- en kinderkleding kopen tot maat 104, maar Charlotte gaat uitbreiden naar maat 116. Naast kleding, kun je er ook schoenen en verzorgingsproducten kopen. “En we hebben een speciale hoek met babyshower en gender reveal artikelen. Dat mag niet ontbreken in een winkel gericht op baby’s. Toekomstige ouders kunnen ook een kijkje nemen. Of je kunt hier terecht voor een cadeautje.”



De tekst gaat verder onder de foto’s >>

Volledig scherm Charlotte verandert het interieur en de etalage regelmatig. © Lisanne Doff

Kans gepakt

Voordat Charlotte haar winkel opende, werkte ze al een aantal jaar in de verkoop. Toch prikkelde het om iets voor haarzelf te beginnen. “Ik heb zelf een kleine van twee jaar en kinderen vind ik gewoon ontzettend leuk. Voordat ik ons dochtertje kreeg, verdiepte ik me al in kinderkleding en het stylen en combineren van de kledingstukken. Daar wilde ik iets mee doen. Ik zag dat dit pand leegstond en pakte mijn kans.”

Wafelpyjama

Iedere week wordt de etalage veranderd, wat Charlotte leuk vindt om te doen. Maar ze wordt het gelukkigst als ouders om advies vragen en ze het kindje mag stylen. “Wat ik zelf een aanrader in de winkel vind? Dat is toch wel de wafelpyjama van Feetje. Die pyjama bestaat al 40 jaar en de kwaliteit is zo goed. Hoe vaak je ze ook wast, ze blijven mooi.”

Geen werk, maar een droom

In korte tijd heeft Charlotte vaste klanten gekregen die blij zijn met de baby- en kledingwinkel. “Ik ga elke dag met plezier naar het werk. Het voelt niet eens als werk voor mij. Het is mijn droom. Ik leef nu in mijn eigen droom.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.