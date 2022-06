Nieuw medisch centrum strijdt tegen wachtlijsten ziekenhuis: ‘Bij ons kunnen mensen snel terecht’

Gwendoline is 23 en heeft long covid: ‘Voor een dagje shoppen of de Efteling heb ik een rolstoel nodig’

De 23-jarige Gwendoline uit Dordrecht raakte in de eerste golf besmet met het coronavirus. Ruim twee jaar later kampt ze nog stééds met de gevolgen ervan. Er is nog geen optimale behandeling voor long covid. ,,Ik betwijfel of ik ooit weer de oude word.’’

29 mei