Nieuwe Aldi in winkelcentrum Bieshof deelt bij opening biertafels en tegoedbonnen uit

Lennie kende haar overleden vader amper, maar hij hielp haar longkanker te overleven

Een longontsteking, dacht de Zwijndrechtse Lennie de Man (66) nog toen ze het ziekenhuis in draaide. Artsen oordeelden anders: ze had uitgezaaide longkanker. Levensverwachting: acht tot twaalf maanden. Vier jaar later is de kanker stabiel, mede dankzij haar bijzondere band met haar lang geleden overleden vader. Ze schreef er een boek over: De hand die niet loslaat.

3 december