Nieuwe brandweerkazerne op plek politiebureau in Sliedrecht, gemeente ruikt kansen voor woningbouw

De brandweer in Sliedrecht zit al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw aan de Middeldiepstraat en is hard toe aan nieuwe huisvesting. In maart opende de gemeente de onderhandelingen met de politie over de aankoop van het voormalige politiebureau. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil daar een nieuwe kazerne bouwen die dezelfde omvang heeft als de huidige post en tevens deels zal worden gebruikt om personeel medisch te kunnen keuren.

De Veiligheidsregio moet nog wel besluiten uit welke potjes ze het plan gaat betalen. Daarna is het aan de gemeente en de Veiligheidsregio om nieuwe afspraken te maken. Vermoedelijk bouwt de gemeente de kazerne en verkoopt ze die vervolgens tegen de gemaakte kosten aan de Veiligheidsregio. Dat gebeurde eerder op dezelfde wijze bij de bouw van andere kazernes, waaronder die in Papendrecht en Dordrecht.

Wijkagenten

De politie wil het bureau aan de Rijnstraat graag snel verkopen. Het gebouw wordt vooral nog gebruikt om aspirant-agenten in les te geven en wijkagenten in te het huisvesten. Vanwege de nieuwbouw van het basisteambureau in Papendrecht en enkele andere verschuivingen in de regio komt het pand aan de Rijnstraat binnen afzienbare tijd nagenoeg leeg te staan. Gemeente en politie moeten nog wel een nieuwe plek voor de wijkagenten vinden in Sliedrecht.