Nieuwe datum én locatie voor Lammetjeswiel Festival: ’Ein-de-lijk tijd voor de tweede editie’

AlblasserdamEr is eindelijk een datum voor de tweede editie van het Lammetjeswiel Festival in Alblasserdam. Het tweedaagse muziekspektakel staat op de rol voor vrijdag 16 en zaterdag 17 september.

Het eerste Lammetjeswiel Festival bracht in mei 2019 5500 mensen op de been en was daarmee een doorslaand succes. Een jaar later zou het tweedaagse muziekfeest een vervolg krijgen, maar corona zette een streep door alle evenementen. Vervolgens stond het vervolg op de rol voor september vorig jaar, maar ook toen zat de pandemie de organisatie dwars.

Stress en teleurstellingen

Maar nu komt het er toch van. ‘Na twee jaren vol stress en teleurstellingen... is het ein-de-lijk tijd voor de 2e editie van het Lammetjeswiel Festival’, schrijft de organisatie op Facebook. De vrijdagavond wordt net als in 2019 ingeruimd voor rockmuziek, terwijl bij de twee andere podia dan een silent disco is. Op de zaterdag is het tijd voor dance op alle podia ‘met zomerse beats, zwoele house, heerlijke guilty pleasures, 90's en een klein maar stevige portie techno en free style’.

De acts worden binnenkort bekendgemaakt. Nieuw is de locatie. In 2019 werd gefeest op het terrein van Mercon Kloos, deze keer worden de tenten opgeslagen op het Zuiderstek. Daar vond in het verleden ook altijd popfestival Alblaspop plaats.

Kaarten uit 2020 blijven geldig. Ticketverkoop start op 1 juli.

