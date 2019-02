Nieuwe dekbedden ziekenhuis vallen niet bij iedereen in de smaak: ‘Zulke heftige reacties niet verwacht’

Bij het ziekenhuis zijn ze enigszins verrast door de negatieve reacties. Want volgens Van den Elsen is er juist goed nagedacht over de kleur. ,,We konden kiezen uit drie varianten. We zijn alle verpleegafdelingen aan het renoveren en vonden deze rustige kleur het beste in het interieur passen. Maar daar is het publiek het, op basis van de foto die wij op Facebook gepubliceerd hebben, kennelijk niet mee eens. We hadden zulke heftige reacties op een deken niet verwacht.’’



Intussen gaat de vervangingsoperatie gewoon door. Op de locatie Dordwijk worden de dekbedden volgende week geïntroduceerd. In Zwijndrecht is het nieuwe textiel er al even. Volgens de verpleging heeft er nog geen enkele patiënt over geklaagd. ,,Ze zijn vooral blij dat de dekbedden wat dikker zijn.’’