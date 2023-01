Nieuwe hoogspanningsleiding mogelijk over de Biesbosch: ‘Dordrecht is al overbelast gebied’

Moerdijk schrikt van extra hoogspan­nings­ver­bin­ding: ‘We zitten hier niet op te wachten’

MOERDIJK/DRIMMELEN - TenneT wil een hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of het Dordtse Crayestein. Dat stuit op weerstand. Meerdere betrokken partijen zijn not amused: ,,We zijn enorm geschrokken.”

12 januari