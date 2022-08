Nieuwe katholieke mis ter ere van vermoorde Dordtse raadspensionaris Johan de Witt

Componist Roel van Oosten heeft een nieuw requiem, een mis voor iemand die is overleden, geschreven voor Johan de Witt. De 17de-eeuwse raadspensionaris werd 350 jaar geleden met zijn broer Cornelis bij de Hofvijver in Den Haag afgeslacht door een woedende menigte.

Vocaal ensemble The Carol Company geeft op zaterdag 10 september in de Haagse Kloosterkerk een concert ter herdenking van het ‘rampjaar’ 1672 en de moord op de Dordtse broers Johan en Cornelis de Witt op 20 augustus. Daar is dan ook de wereldpremière van Requiem, in memoriam Johan de Witt, onder leiding van dirigent Stef Collignon.

De compositie is gebaseerd op de traditionele Latijnse teksten van de dodenmis van de katholieke kerk plus strofes uit een 17de-eeuws lofdicht op Johan de Witt. De componist is erg onder de indruk van Johan de Witt, vertelt hij. ,,Hij stond aan het hoofd van de Nederlandse republiek tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, en had al een enigszins democratisch bestuur gevormd, met zeggenschap van de burgerij. Het was voor Europa een unicum en een eeuw later een lichtend voorbeeld voor de Amerikaanse grondwet.”

De musicus ziet overeenkomsten tussen toen, een tijd waarin Nederland van diverse kanten werd aangevallen, en nu: ,,Door complottheorieën en fake news groeide de woede onder de bevolking, wat heeft geleid tot de fatale moordpartij. Ik zie opvallende parallellen met onze tijd.”

In het Haag Historisch Museum in Den Haag is momenteel ook een tentoonstelling te zien over het rampjaar 1672, waarin de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aan de rand van de afgrond kwam te staan. Het museum heeft de tong van Johan en een vinger van Cornelis, na de moordpartij van hun lichamen afgesneden als ‘souvenirs’, ook nog altijd in de collectie.

Dordrecht staat stil bij de moord op de broers Johan en Cornelis de Witt 350 jaar geleden werden de Dordtse broers Johan en Cornelis de Witt vermoord, daar wordt op zaterdag 20 augustus bij stilgestaan. De herdenking vindt plaats op de Dordtse Visbrug vanaf zeven uur ’s avonds. De Zonen van Dordrecht speelden jarenlang in de zeventiende eeuw een prominente rol in de Nederlandse en internationale politiek. Johan de Witt werkte als ‘burger-president’ van de Republiek destijds vanuit zijn ambtswoning in Den Haag. Het landelijke platform rampjaar 1672 en de Nederlandse vereniging vrienden van de Witt hebben ook aandacht besteed aan de komende herdenking op de Dordtse Visbrug.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.