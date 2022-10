Nieuwe megaklus voor Boskalis: bedrijf gaat Antwerpse containerterminal vernieuwen

Pleit rond HAL-overname van Boskalis beslecht; Papen­drecht­se baggeraar verdwijnt van de beurs

Boskalis verdwijnt van de beurs. HAL zal in samenspraak met de Papendrechtse baggeraar en maritiem dienstverlener de stappen zetten die daartoe leiden, nu de investeringsmaatschappij liefst 98,3 procent van de aandelen in handen krijgt. Het overgrote deel van de overige aandeelhouders accepteerde het aanbod van 33 euro per stuk.

20 september