Nieuwe technische snufjes tegen afvaloverlast: ‘Aantal zakken naast containers met 25 procent verminderen’

COLUMN ‘U lijkt me écht iemand die erg betrokken is met de derde wereld’

‘Rekken en d’r bij blijven.’ Dat zinnetje is van mijn held Simon Carmiggelt en toegegeven… het zal de leeftijd wel zijn, want hij schiet de laatste tijd steeds vaker door mijn hoofd. Het overkwam me gisteren bijvoorbeeld , toen ik bij de supermarkt werd staande gehouden door een colporteur.