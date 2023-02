Nieuwe wet of niet, als het aan deze partij ligt blijven de herten tot in lengte van jaren in Park Merwestein

Jeroen Tijhuis is korfballer en ‘Deltawar­ri­or’ in Roparun: ‘Ik vind het erg leuk om te lopen’

Aanvoerder Jeroen Tijhuis en zijn ploeggenoten van Sporting Delta zetten de jacht op de titel in de overgangsklasse C kracht bij met een 25-19 zege op ZKV. Maar Tijhuis is ook op een ander vlak actief: met de ‘DeltaWarriors’ bereidt hij zich voor op deelname aan de Roparun.

