Nieuwsportpark in Papendrecht: kerstkilo's kunnen hier straks gratis en voor niets afgetraind worden

COLUMN Mijn ‘columnjaar’ wil ik graag positief afsluiten

In mijn laatste column van dit jaar (even uitpuffen) wil ik nog één keer terugblikken op 2022. De vraag die ik daarbij centraal stel is: was het nou eigenlijk een goed jaar? En nee, ik doel dan even niet op u en mijzelf als privé-persoon, maar eh… op de stad waarin wij leven.

16 december