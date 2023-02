Nog maar een paar maandjes en dan kun je hier eindelijk een vette bek halen bij de Burger King

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN Stemmen op een vrouw? Ze zijn zwaar in de minderheid deze verkiezin­gen in Zuid-Hol­land

Minder dan een derde van de verkiezingskandidaten in Zuid-Holland is vrouw. Op dit moment zijn vrouwelijke Statenleden met iets meer dan een derde ook al in de minderheid in het provinciebestuur. De man-vrouwverhouding verslechtert nog verder, zo is de prognose.