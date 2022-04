Nog meer vluchtelingen opvangen? Gemeenten stuiten op grenzen: ‘We kunnen mensen niet dwingen’

Nederland moet zich voorbereiden op nóg meer vluchtelingen uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. Er moeten straks landelijk nog 25.000 extra plekken bij. Maar veel gemeenten lopen tegen hun grenzen aan. ,,We zijn beperkt in wat mogelijk is.”

Er zijn inmiddels landelijk 42.000 plekken. Eind volgende maand moet dit aantal zijn opgekrikt naar 50.000. In de regio Zuid-Holland Zuid komt het neer op 500 extra bedden voor Oekraïners, weet voorzitter Wouter Kolff van de veiligheidsregio. ,,Hier is de inzet erop gericht om - nadat we de 2000 plekken waar het Rijk om had gevraagd hebben gerealiseerd - te proberen tegemoet te komen aan het verzoek van de staatssecretaris om nog meer extra plekken te creëren. We hopen dat we er nog 500 extra kunnen realiseren.”

Maar Dordrecht en alle andere gemeenten stuitten op hun grenzen. ,,We zijn ook in onze regio beperkt in wat er mogelijk is. Locaties die snel geschikt te maken zijn voor opvang zijn inmiddels in gebruik, of worden gereed gemaakt als onderdeel van de 2000 plekken. Aanvullende locaties vragen meer verbouwing en aanpassing om ze geschikt te maken voor bewoning”, aldus Kolff.



Quote De herinnerin­gen aan thuis komen omhoog. En dat is pittig Peter de Borst, Een van de initiatiefnemers van de opvang in Sliedrecht

Hierbij lopen gemeenten vooral tegen praktische zaken aan. ,,Zoals schaarste van voorzieningen die nodig zijn om de locaties geschikt te krijgen. Denk hierbij aan douches en andere sanitaire zaken. De installatie daarvan is afhankelijk van de levertijden”, aldus Kolff.

Verder blijkt het een grote uitdaging om mensen te vinden om de opvanglocaties locaties draaiend te houden en de praktische zaken goed te stroomlijnen. ,,Denk aan zaken zoals het kunnen bieden van voldoende zorg, de weg naar registratie en onderwijs, de uitvoering van uitkeringen etc..”

Volledig scherm Crownpoint in Dordrecht. © Victor van Breukelen

Omdat gemeenten en de veiligheidsregio mensen niet kunnen dwingen een pand dat geschikt is voor opvang, te laten gebruiken daarvoor. Of om een pand dat nu al wordt gebruikt voor opvang van Oekraïners, lánger te gebruiken, zijn de mogelijkheden beperkt. ,,We zijn dan genoodzaakt om te blijven varen op de welwillendheid van organisaties om zich extra in te zetten op dit onderwerp. En daar zitten logischerwijs ook grenzen aan, de maatschappij draait immers gewoon door.”

Aantallen

In de regio Zuid-Holland Zuid zijn inmiddels 1406 plekken gerealiseerd (van de uiteindelijk 2.500 bedden die er in totaal moeten komen). Daarvan worden 782 plekjes gebruikt. In Dordrecht worden de meeste mensen opgevangen: 348. Sliedrecht is daarna ‘de grootste’, met 125 vluchtelingen in gemeentelijke opvang. In de Hoeksche Waard: 119. Zwijndrecht 101. Hardinxveld 93. Gorinchem 38. En Papendrecht telt er vooralsnog 27.

Bij deze cijfers zijn níet de vluchtelingen die gewoon bij mensen thuis zijn opgevangen, opgeteld. Dat zijn er in de hele regio nog eens 682. ,,Voor zover bij ons bekend”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Volledig scherm Vluchtelingen op het Stationspark in Sliedrecht. © Jeffrey Groeneweg

Sliedrecht was een van de eerste gemeenten met grote aantallen vluchtelingen. Het Sliedrechtse bedrijf Den Breejen Work haalde zelf met bussen Oekraïners op en verzorgde samen met de gemeente opvang in een leegstaand kantoorpand. Dat pand werd in een mum van tijd omgebouwd door vrijwilligers, om het geschikt te maken tot 'tijdelijke woningen’. Het gaat nu heel goed daar, weet een van de initiatiefnemers Peter de Borst. ,,De mensen gaan nu steeds meer het gebied verkennen, fietsen de natuur in. En de cirkel wordt steeds groter.” Er zijn geregeld emotionele momenten. ,,De herinneringen aan thuis komen omhoog. En dat is pittig.”

