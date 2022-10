Nog twee luxe woningen te koop in nieuwe wijk in Dordrecht

Zorgen om jaarlijkse selectie van herten in Park Merwestein: ‘Waar gaan ze dan heen?’

De roedel damherten in Park Merwestein in Dordrecht wordt woensdag onder de loep gelegd. Na deze jaarlijkse selectie moeten er veertien hinden en één bok overblijven; de rest gaat weg. De Partij voor de Dieren stelt daar nu vragen over aan het college, want: waar gaan de hertjes die weg moeten dan naartoe?

26 oktober