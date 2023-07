Nog weinig overlast door storm Poly in de regio: ‘Maar er is niet voor niks code oranje afgegeven’

Volg hoorzit­ting Chemours vandaag live via AD.nl

De top van chemiebedrijf Chemours verschijnt vandaag op een hoorzitting in de Tweede Kamer. De directie zal vragen beantwoorden van politici, nadat bleek dat het Dordtse bedrijf al decennia op de hoogte is van de schadelijkheid van PFAS. Het AD is aanwezig bij deze hoorzitting en zal live verslag doen op AD.nl/Dordrecht.