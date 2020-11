Nooit verdween die lach uit de ogen van Herbert: ‘We beloofden elkaar nooit te vergeten’

VAN WIEG TOT GRAF Geert had ogen die altijd iets zochten om te verzorgen: ‘Als hij er was, kwam het goed’

22 november Geert Huisman uit Sleeuwijk, lange tijd voorzitter van oratoriumvereniging ‘Gorcum’, was dé man achter de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Gorinchem. Altijd was hij in touw voor het koor, lopend op z’n sloffen en een gestreepte sjaal om z’n nek. Maar bovenal was hij berucht om zijn uitgesproken mening en geprezen om zijn ogen die altijd iets zochten om te verzorgen.