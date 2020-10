Noordtunnel (A15) richting Gorinchem gestremd door loshangende kabels

Dordtse winterkle­ding­beurs ondanks nieuwe maatrege­len een succes: ‘Er is zoveel kleding gedoneerd’

29 september De halfjaarlijkse kledingbeurs in de Evangelische Gemeente Jozua was dinsdag ondanks de verscherpte coronamaatregelen allesbehalve een flop. Ellie van den Berg, coördinator van de beurs, was positief verrast, maar niet vanwege de drukte. ,,Er is zo’n gigantische partij kleding geleverd.’’