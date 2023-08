NRC ontdekt GenX en andere PFAS in eieren Alblasserwaard

Hoorzit­ting over Chemours biedt omwonenden en actiegroep de kans: ‘Ook overheid krijgt ervan langs’

De discussie over Chemours gaat richting het kookpunt. Omwonenden, wethouders, actiegroep én een vertegenwoordiger van het omstreden chemiebedrijf krijgen vrijdag tijdens een provinciale hoorzitting in Dordrecht de kans hun verhaal te vertellen. ,,Ook de overheid krijgt ervan langs.’’ Vijf vragen over de kwestie.