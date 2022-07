Nu ligt er nog een vervallen parkeerterrein, straks is het een speelparadijs voor kinderen met veel groen

Bouw van 58 appartemen­ten in oude regiokan­toor is klaar

De bouw van 58 appartementen in het oude regiokantoor in Dordrecht is klaar. Bouwonderneming Stout heeft het pand, dat nu de naam Volt draagt, opgeleverd. Op de begane grond komen SDK Kinderopvang en de Regenboogschool te zitten. Ook komt er mogelijk een bezorgrestaurant van De Beren.

