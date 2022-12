Nu ook Voorleesfeestjes in het Pools in Dordrecht

Robert hielp gewonde man en zoekt nu contact met hem: ‘Een van heftigste avonden van m’n leven’

Toen de spekgladde ijzelwegen zondag heel Nederland het huis in dwongen, beleefde Robert van den Berg (44) een van de heftigste avonden van zijn leven. Een fietser ging naast hem onderuit en bleef op de grond liggen. ‘Starend. Hij reageerde nergens op.’ En de ambulance? Die kwam niet. ,,Ik was redelijk van slag.” Nu is hij op zoek naar het slachtoffer.

21 december