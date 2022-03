Nummer 3 Denk komt met voorkeursstemmen in Dordtse raad ten koste van lijsttrekker: ‘Echt sneu’

Dit is de uitslag van de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen in Dordrecht

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht is binnen: VVD en GroenLinks mogen zich na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag de grootste partijen in Dordrecht noemen. Beiden behaalden zes zetels en voor GroenLinks was de winst (van vier naar zes) een daverende verrassing.

17 maart