Oasen wil toch weer hard Zwijndrechts water winnen: ‘Nieuwe filtertechniek maakt slecht water bruikbaar’

Onderzoek naar PFAS wéér uitgesteld, maar dat weerhoudt tuinders niet: ‘We werken toch al jaren met dat gif’

Tuinders wachten nog steeds op de resultaten van het onderzoek naar PFAS en GenX in hun groenten en fruit, maar weer is de uitslag uitgesteld. Toch weerhoudt het de moestuineigenaren niet: ,,Het is jammer dat het langer duurt, maar we gaan gewoon starten met het nieuwe seizoen.”

9 april