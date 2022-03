Oekraïense kinderen krijgen Nederlandse les op basisschool in Nieuw-Lekkerland: ‘Goed voor de afleiding en structuur’

Hoe het gaat? ,,Normaal’’, zegt de 10-jarige Dariy. Het is een antwoord dat veel kinderen geven, zegt juf Hilda Noorland. Wat er écht in hen omgaat, is soms gissen. ,,Emoties woorden geven is moeilijk, zeker in een andere taal.’’ Sommigen slapen slecht. Allemaal hebben ze een hoop meegemaakt. Dariy is met zijn moeder, broer en zus naar Nederland gekomen. Zijn vader is in Oekraïne achtergebleven om zijn land te verdedigen. ,,Ik denk ook de hele tijd aan mijn opa, die daar nog zit.’’