Oekraïense vluchteling minder vaak gevaccineerd tegen corona: ‘En ze leven nu heel dicht op elkaar’

In heel Nederland zijn inmiddels meer dan 60.000 vluchtelingen uit Oekraïne ingeschreven, in de regio Zuid-Holland Zuid een paar duizend. Zij zitten veelal in centrale opvanglocaties en leven daar voor langere tijd ‘dicht op elkaar’, soms met tientallen mensen per slaapzaal. En veel van hen zijn niet of niet goed genoeg gevaccineerd tegen infectieziekten. ,,De vaccinatiegraad voor alle infectieziekten is in Oekraïne lager dan in Nederland”, aldus Marjoke Geluk van de GGD Zuid-Holland Zuid.