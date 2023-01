Oekraïners van Crown Point naar Stadskantoor, gemeente wil ook azc voor 500 asielzoekers

Gevluchte Oekraïners die nu nog gevestigd zijn in gebouw Crown Point verkassen in december naar het naastgelegen Stadskantoor in Dordrecht. De stad gaat bovendien op zoek naar een plek voor een asielzoekerscentrum voor 500 mensen op een bedrijventerrein.

Dat heeft de gemeente zojuist bekendgemaakt. In Crown Point zijn sinds vorig jaar honderden Oekraïense vluchtelingen gevestigd, maar dat gebouw is vanaf 1 december niet meer beschikbaar. Daarom is de afgelopen tijd gezocht naar een andere locatie, die nu een deur verder aan de Spuiboulevard gevonden is. Om dat mogelijk te maken moeten ambtenaren vanaf 1 juni op andere plekken gaan werken. Na die datum wordt de boel verbouwd.

Stadswinkel blijft wel open

Het was al de bedoeling dat de ambtenaren zouden verhuizen, maar dan pas in 2025 als het nieuwe Stadskantoor (Huis van Stad en Regio) naar verwachting wordt opgeleverd. Er loopt nu een onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen, waarvan de uitkomsten volgende maand worden verwacht. Ook de Nationale Opvangorganisatie (NOO) moet nog groen licht geven.

Volledig scherm Gebouw Crown Point waar vluchtelingen uit Oekraine nu wonen. © Victor van Breukelen

Verder moet nog duidelijk worden of alle ambtenaren inderdaad op 1 juni elders terechtkunnen. Gekeken wordt naar de gebouwen Hellingen en Noordendijk 248. De onderste verdieping, waar de Stadswinkel gevestigd is en diverse vergaderruimtes, blijft wel in gebruik.

Ondertussen werkt de gemeente ook aan plannen voor een asielzoekerscentrum (azc) in de stad, waar 500 asielzoekers terechtkunnen. Een locatie is nog niet bepaald, maar gedacht wordt aan een bedrijventerrein. Dordrecht reageert met het aanbod op een dringend beroep van het Rijk om extra opvangcapaciteit te regelen. Volgende maand gaat waarschijnlijk een wet gemeenten dwingen. Later dit jaar wordt bekeken hoeveel aanbod er is en waar daadwerkelijk opvangcentra komen.

Druk op sociale huursector

‘Dordrecht neemt nu verantwoordelijkheid door ruimte beschikbaar te stellen voor een azc met minstens zoveel plaatsen als de gemeentelijke taakstelling’, schrijft de gemeente in een persbericht. ‘De gemeente houdt zich aan de eerder afgesproken taakstelling voor woningen voor statushouders, maar ziet weinig mogelijkheden daar nog meer aan te doen. Dit gezien de huidige druk op de sociale huursector en de wachttijden voor andere woningzoekenden.’

De stad wil ook in gesprek met omliggende gemeenten, om te kijken wat zij kunnen en willen doen om de asielcrisis het hoofd te bieden. In aanmeldcentrum Ter Apel is het al maanden overvol. Burgemeester en wethouders (B en W) verbinden een aantal voorwaarden aan het azc: een goede bereikbaarheid, aandacht voor duurzaamheid en asielzoekers zouden ruimere mogelijkheden moeten krijgen om betaald werk te doen.

Dordrecht kiest voor een locatie op een bedrijventerrein, welke locatie dat wordt is nog onderwerp van onderzoek. Vóór de raadsvergadering van 7 februari moet er een locatie bekend zijn. Daarnaast willen B en W eerst zekerheid over de verhuizing van Oekraïners naar het Stadskantoor. Als die verhuizing niet door gaat, moet de gemeente eerst op zoek naar vervangende opvangplaatsen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.